Ahmed Laaouej au congrès du PS : “Si on a mis autant de temps, c’est parce qu’on a été au bout des choses”

C’est au tour du congrès de participation du PS de se tenir, ce vendredi soir, à l’hôtel Bedford. Cette étape symbolique valide la participation des socialistes dans le nouveau gouvernement bruxellois.

Juste avant sa prise de parole devant les militants socialistes, Ahmed Laaouej, le président de la fédération bruxelloise du PS, déclare au micro de BX1 : “Si on a mis autant de temps pour parvenir à cet accord, c’est parce qu’on a été au bout des choses. Il n’y avait pas seulement des querelles de personnes ou des problèmes de coalitions. La question, c’était comment on se rassemble autour d’un projet commun et de valeurs communes pour Bruxelles et pour défendre Bruxelles et en même temps s’entendre sur les priorités qui doivent se traduire, notamment, dans des choix budgétaires. En effet, on doit faire des efforts qui doivent être équitablement répartis. Cela n’empêche pas le Parti Socialiste d’avoir engrangé des mesures pour le pouvoir d’achat“.

Il a été annoncé, ce vendredi, que le PS aura les compétences du Logement, des Pouvoirs Locaux, de l’Egalité des chances, et du Social et de la Santé (en Cocom).

■ Interview réalisée par Charlotte Verbruggen en direct de l’hôtel Bedford