Affaire Michel De Herde : l’ultimatum de Sihame Haddioui au Collège communal de Schaerbeek

L’affaire de l’ex-échevin Michel De Herde continue à polluer la vie communale à Schaerbeek. Mardi matin, Sihame Haddioui a claqué la porte du collège communale. L’échevine écologiste veut qu’une décision soit prise à l’égard de celui qu’elle accuse de violence et de sexisme. C’est ce que rapporte le quotidien la DH. Or, il occupe toujours un bureau au sein de l’administration schaerbeekoise.

L’ultimatum est posé. Si les élus communaux ne prennent pas de décision structurelle concernant Michel de Herde, Sihame Haddioui n’assurera plus le quorum. Elle accuse le collège échevinal de manque de courage et de négligence tant au niveau politique qu’avec l’administration.

Le porte-parole de la bourgmestre Cécile Jodogne, indique dans la DH qu’ils n’ont pas la possibilité de retirer le titre d’échevin de Michel De Herde, si l’on en suit la loi.

Michel de Herde a été déchu de ses compétences, mais il occupe toujours son bureau une à deux fois par semaine depuis le printemps dernier. Il n’a cependant plus le pouvoir de donner des injonctions aux employés communaux et a été écarté du collège et du conseil communal l’hiver dernier. Selon lui, l’ultimatum lancé par l’échevine n’a pas d’objet. Ajoutant que le juge d’instruction ne l’a pas interdit d’exercer.

Pour rappel, Sihame Haddioui a porté plainte, en mai 2022, pour atteinte à l’intégrité sexuelle et sexisme. S’en sont suivi plusieurs témoignages et plaintes à l’encontre de l’échevin. Il a été inculpé en février dernier pour viol sur mineur et détention d’images pédopornographiques.

Sihame Haddioui ne sera plus candidate à Schaerbeek en 2024. D’ici là, elle compte mettre sur la table le sujet de la protection des victimes de violences de genre.

Anaïs Corbin