Affaire des visas iraniens : Hadja Lahbib échappe à la motion de méfiance

La ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR) a échappé jeudi soir en séance plénière de la Chambre aux motions de méfiance déposées à son encontre.

Comme annoncé, les partenaires de majorité PS et Ecolo-Groen ont voté en faveur de la motion pure et simple malgré l’absence affichée de confiance envers la ministre. L’intention des socialistes et des écologistes est de ne pas mettre en difficulté le gouvernement.

Abstention

Pour marquer l’absence de soutien à la ministre, un membre de chaque groupe s’est abstenu : Malik Ben Achour pour le PS et Samuel Cogolati pour Ecolo-Groen.

Hadja Lahbib est dans la tourmente depuis l’octroi de visas aux membres d’une délégation iranienne venus participer mi-juin au Brussels Urban Summit dans la capitale. Le MR n’entend pas lâcher sa ministre malgré ses explications devant le parlement jugées peu convaincantes et changeantes. Un vote de méfiance aurait mis en péril la majorité Vivaldi.

Le PS et les écologistes continuent cependant de réclamer la démission de Hadja Lahbib. “Les enjeux du moment, qu’ils soient sociaux ou environnementaux, réclament des responsabilités qui soient à la hauteur de ces enjeux“, a justifié le chef de groupe PS Ahmed Laaouej, déplorant toutefois “l’irresponsabilité d’une ministre en particulier“. “Nous votons en faveur de la motion parce que les écologistes sont attachés à ce que le gouvernement continue à travailler pour les citoyens de ce pays“, a indiqué Samuel Cogolati. “Mon vote sera différent et mes collèges soutiennent ce signal. C’est à la ministre et à elle seule de restaurer la confiance“, a-t-il justifié.

Ces arguments n’ont pas convaincu l’opposition. Raoul Hedebouw (PTB) a suggéré aux socialistes et aux écologistes d’élargir leur abstention à l’ensemble de leur groupe, rappelant que la motion de méfiance ne concernait que la ministre des Affaires étrangères. “Quatre partis de la majorité ont porté de lourdes accusations. Tout cela n’était-il que du show ?“, s’est interrogé Georges Dallemagne (Les Engagés). “Il y a ce soir une grave perte de confiance dans les responsables politiques.” “Vous ne pouvez pas reprocher l’incohérence de la ministre en étant vous-mêmes incohérents“, a renchéri Sophie Rohonyi (DéFI).

De son côté, Peter De Roover (N-VA) a dénoncé “une attitude très faible du PS et d’Ecolo-Groen.” ‘”Je tiens à féliciter M. Bouchez (président du MR, ndlr), il fallait le faire“, a-t-il ironisé.

Seul député à prendre la défense de Hadja Lahbib, Tim Vandenput (Open Vld) a indiqué que l’un des Iraniens repéré par la Sûreté lors d’une manifestation de l’opposition iranienne le 12 juin était en séjour illégal. Selon une note de la Sûreté de l’État que Belga a pu consulter, cet homme est demandeur d’asile. Une deuxième demande de protection internationale a été introduite mercredi.

