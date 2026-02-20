Adolescents agressés à Braine-l’Alleud et Waterloo : la voiture volée retrouvée à Molenbeek

Le premier fait a été perpétré jeudi peu après 13h00, sur la chaussée de Charleroi, à Braine-l’Alleud. Un mineur né en 2011 a été forcé de monter à bord d’une voiture volée. Sous la menace d’un couteau, la victime a été contrainte de donner ses effets personnels aux auteurs avant de pouvoir quitter le véhicule.

Peu après, les mêmes suspects ont embarqué deux autres adolescents nés en 2010 dans la rue de la Station, à Waterloo. Ils les ont aussi menacés à l’aide d’un couteau avant de les dépouiller. Les deux jeunes victimes ont ensuite été déposées dans l’avenue Florida. Les individus ont alors tenté de faire monter un autre adolescent dans le véhicule, mais celui-ci ne les a pas suivis.

Les policiers de la brigade bruxelloise anti-banditisme ont retrouvé le véhicule, jeudi vers 15h40, dans la rue Isidoor Teirlinck, à Molenbeek-Saint-Jean. L’intervention du laboratoire de la police fédérale scientifique a été requise.

