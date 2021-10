Actions chez AG Insurance : le télétravail au cœur d’un conflit entre direction et syndicats

Ce jeudi 7 octobre, une nouvelle action syndicale aura lieu chez AG Insurance . Selon les syndicats, la charge de travail est excessivement élevée et il n’y a pas de compensation pour les efforts fournis pendant la crise Covid.

C’est le syndicat libéral qui s’exprime dans un communiqué. La CGSLB explique dans un communiqué que la direction refuse de négocier une convention collective de travail pour le télétravail. Dans son communiqué, le syndicat s’en prend directement à la direction “Le personnel et les syndicats en ont assez qu’une entreprise qui se présente comme un ” Top Employer ” et qui réalise des bénéfices de plus d’un demi-milliard d’euros depuis des années, ait si peu de respect pour son personnel.”.

Pas d’indemnité de télétravail pour 2020

La CGSLB explique qu’il y a quinze jours, les syndicats ont organisé des réunions du personnel digitales avec une participation de 1 300 personnes. Selon le syndicat, plus de 90 % des personnes présentes ont soutenu la proposition Télétravail des syndicats et une grande majorité a demandé que des actions soient entreprises en cas d’échec des négociations. Les syndicats ont ensuite appelé le personnel à se rendre en masse au bureau les mardi 5/10 et jeudi 7/10 au lieu de faire du télétravail, et à signer une pétition rejetant explicitement la proposition de Télétravail et l’attitude de la direction. Les syndicats espèrent que la direction va maintenant présenter une proposition améliorée, qui témoigne d’un réel respect pour le personnel.

