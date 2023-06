Place de l’Albertine : le secteur non marchand rend visite aux partis politiques pour réclamer un refinancement

Plusieurs dizaines de militants des secteurs de l’aide à domicile, des maisons de repos, de l’aide sociale, du socio-culturel et de l’enfance se sont rassemblés ce mardi midi à Bruxelles, place de l’Albertine.

Ils doivent rendre visite aux représentants des six principaux partis francophones afin de leur déposer leurs priorités en vue des élections de 2024. En front commun, les syndicats réclament “un projet ambitieux et volontariste” aux prochains gouvernements, avec un refinancement structurel des fonctions collectives.

Les représentants des travailleurs soulignent que le désenchantement et la colère prédominent sur le terrain à cause de la détérioration des conditions de travail et des difficultés grandissantes pour le personnel des secteurs du non marchand. “Au regard des réalités quotidiennes et des témoignages multiples de la dégradation de la situation, nous craignons un basculement irrémédiable en termes de santé publique et de cohésion sociale“, expliquent la CGSLB, la CNE et le Setca.

À un an des élections, les syndicats ont donc décidé de partager leurs priorités et leurs solutions aux partis qui composeront les différents gouvernements à partir de 2024. Ils rencontreront ce mardi après-midi les présidents ou des parlementaires du PS, du MR, de Défi, du PTB, d’Ecolo et des Engagés.

“Nous voulons rappeler aux partis qu’il est minuit moins une pour le non marchand“, explique Vinciane Convens, secrétaire nationale de la CNE. “Le secteur garantit le bien-être de la population, mais il souffre de sous-financement, ce qui entraîne un risque de commercialisation, de déficit de service et de pénuries.”

Les organisations syndicales des secteurs du non marchand exigent des mesures et des financements garantissant l’attractivité des métiers ainsi que la qualité de l’accompagnement des bénéficiaires. Elles demandent aux formations politiques de s’y engager dans leur programme électoral et d’offrir une place centrale au secteur dans les futures déclarations de politique gouvernementale.

“On est dans une mission pédagogique pour rappeler aux partis que la situation est difficile, qu’il faut trouver des solutions et qu’on attend d’eux que le non marchand bénéficie de moyens financiers et humains après les élections“, ajoute Eric Dubois, responsable sectoriel à la CGSLB. “Les conditions de travail sont de plus en plus pénibles, les travailleurs en place finissent par s’user face à la pénurie de personnel.“

Les syndicats alertent sur la mise en danger de services à la population, notamment l’accueil d’enfants dans les crèches et l’accompagnement à domicile des personnes plus âgées. Ils considèrent que les investissements dans le social, la santé et la culture sont bénéfiques pour le bien-être collectif et de la démocratie.

