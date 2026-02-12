Accord bruxellois : Bart De Wever “sceptique” sur la capacité à assainir le budget

Bart De Wever s’est dit “sceptique” sur les capacités du nouveau gouvernement bruxellois d’assainir les finances de la Région, jeudi soir après l’annonce d’un accord entre sept partis.

Le parti du Premier ministre, la N-VA, n’ayant pas été impliquée dans les négociations, il n’a pas encore pu lire le contenu de l’accord, a-t-il expliqué depuis le château d’Alden Biesen, dans le Limbourg, où se tenait un sommet européen informel.

“De ma perspective en tant que Premier ministre, ce qui m’intéresse est l’assainissement (budgétaire) de Bruxelles, qui a un déficit énorme. Si ce nouveau gouvernement réussit à s’en occuper, je vais m’en réjouir”, a déclaré Bart De Wever, ajoutant qu’il était “un tout petit peu sceptique”, car il “connaît le jeu et le cynisme du PS”. Le parti socialiste a selon lui attendu deux ans, jusqu’au “pourrissement” de la situation, “au point que les autres acceptent leur chantage.”

Sept partis se sont mis d’accord pour former un gouvernement bruxellois: le MR, le PS, Les Engagés côté francophone, et Groen, Anders, Vooruit et le CD&V côté néerlandophone. Le porte-parole du formateur Georges-Louis Bouchez l’a annoncé en début de soirée jeudi.

Belga