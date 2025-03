Accord à Schaerbeek : “Nous rencontrons nos partenaires dès ce week-end pour entrer dans une majorité formelle”, déclare Audrey Henry

Après cinq mois de négociations, la Cité des Ânes se réveille ce vendredi avec un nouveau bourgmestre, ou plutôt deux.

L’accord a été annoncé ce jeudi soir par le PS et le MR : pour sortir de l’impasse et satisfaire les deux partis qui sont arrivés en tête des élections communales avec dix sièges chacun, la cheffe de file du MR Audrey Henry assurera le maïorat pendant trois ans, le chef de file socialiste Hasan Koyuncu les trois années suivantes. Il s’agit d’un deal négocié plus haut, par les instances des deux partis.

Devant l’Hôtel de Ville ce vendredi, l’heure est à la satisfaction du côté d’Audrey Henry. “Depuis plusieurs jours, nous avons senti une nouvelle dynamique au niveau local jusqu’à pouvoir arriver ce jeudi à un accord de principe entre nos deux listes, dont je me réjouis“, explique-t-elle à notre micro.

Après cet accord pour le mayorat, il reste encore à trouver un accord de majorité pour la composition du collège. Celui-ci devrait comprendre quatre listes : le PS et le MR donc, ainsi que Ecolo-Groen et la Liste du bourgmestre de Bernard Clerfayt. “Nous avons informé nos partenaires de cet accord. Nous nous retrouvons ce week-end et la semaine prochaine pour discuter de manière intensive sur une entrée en majorité formelle.”

