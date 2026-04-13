Accident de travail mortel dans un dépot de la Stib

Un accident de travail mortel a eu lieu ce lundi après-midi au dépôt de la Stib situé quai Fernand Demets à Anderlecht. Plusieurs médias rapportent les faits. Un sous-traitant était venu livrer une armoire électrique. À l’ouverture du camion, l’armoire serait tombée sur le travailleur qui devait la décharger et il serait mort sur place. Un autre travailleur a été blessé dans cet incident.

Les circonstances exactes de l’accident restent floues, le parquet a ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette affaire.