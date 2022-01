Accessibilité des toilettes publiques à toutes et tous : vers une stratégie régionale ?

La commission des Affaires générales du parlement bruxellois a adopté lundi après-midi, à l’unanimité, une proposition de résolution initiée par la députée DéFI Nicole Bomele, demandant au gouvernement de développer une stratégie régionale afin de garantir un accès universel à des toilettes publiques propres et gratuites.

À cet effet, une coopération structurelle entre les acteurs publics et privés doit être mise en place, dit le texte de la proposition cosignée par plusieurs députées de la majorité : Véronique Jamoulle (PS), Soetkin Hoessen (Groen), Isabelle Pauthier (Ecolo) et Els Rochette (one.brussels-Vooruit).

La Région bruxelloise est particulièrement démunie en termes de toilettes publiques, en dehors des toilettes payantes présentes sur le réseau de la STIB et des 48 urinoirs et 6 toilettes recensés par Bruss’help. Si l’on y ajoute les questions de la propreté, de l’accessibilité aux PMR et aux sans-abri, et du déséquilibre entre les installations sanitaires pour hommes et femmes, la situation est encore plus préoccupante, souligne la proposition prochainement soumise au vote en séance plénière.

Pour Nicole Bomele, il faut repenser l’espace public, qui reflète l’image d’un lieu reproducteur d’inégalités sociales et de genre. Une cartographie complète des sanitaires publics bruxellois et une diffusion large et constante de celles-ci sont nécessaires.

