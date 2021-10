À Woluwe-Saint-Lambert, un panneau rend désormais hommage au résistant André Guillet

Le panneau a été inauguré ce samedi.

Il aurait eu cent ans cette année, mais la Seconde Guerre Mondiale le fauchera dans sa vingt-troisième année : André Guillet, résistant armé saint-lambertien, est désormais honoré avec un panneau retraçant son destin tragique. L’installation a été inaugurée ce samedi, par sa famille, le bourgmestre et les membres du collège communal, à l’angle de l’avenue Prekelinden et de la rue Lambeau, où André Guillet résidait avec ses parents.

Né à Schaerbeek en 1921, André Guillet était étudiant à l’école de sociologie Solvay de l’ULB, lorsqu’il entre dans la résistance, en 1942, après avoir tenté de rejoindre l’armée belge en Angleterre (il fût finalement refoulé à la ligne de démarcation française). Durant la guerre, il effectue des missions de renseignement et de liaison. Comme le rappelle le panneau qui lui rend hommage, “ses camarades témoigneront plus tard de son courage, de son engagement et de son sang-froid remarquables. Résistant particulièrement actif, ‘jour et nuit sur la brèche’, il assume ses missions avec une ‘froide et raisonnée détermination'”.

Arrêté en avril 1943 par la police secrète militaire à son domicile saint-lambertien, il est écroué à la prison de Saint-Gilles, puis est déporté en Allemagne, à Essen, puis au camp de concentration d’Esterwegen, la prison de Groẞ Strehiltz et finalement le camp de concentration de Groẞ Rosen, en Silésie. “Au début du mois de février 1945, à l’approche de l’armée rouge, les nazis ordonnent l’évacuation du camp. Plusieurs convois ferroviaires sont organisés en hâte et les prisonniers y sont entassés sans ménagement. De loin, plusieurs camarades aperçoivent encore André Guillet, alors qu’il est évacué depuis l’infirmerie du camp vers l’un des trains. C’est la dernière fois qu’il a été vu“, rappelle le panneau.

Plusieurs panneaux de ce type dans la commune

Le panneau rendant hommage à ce résistant a été réalisé par le service communal de la promotion du patrimoine. Il vient désormais se rajouter à la vingtaine d’autres affichages de ce type, à travers la commune, qui rappellent l’histoire d’habitants de la commune, comme le Prix Nobel de Médecine Christian de Duve, l’homme politique Paul-Henri Spaak ou le couple de résistants Sarah et Jacques Goldberg.

“Il y a une volonté du collège depuis plusieurs années, de mettre en lumière le courage de ces personnes, souvent jeunes,qui ont mis leur vie en péril pour préserver la démocratie“, nous explique Grégory Matgen (DéFI), échevin en charge de la promotion du patrimoine, “nous avons d’autres projets de ce type pour les années à venir. Un jour, nous pourrons certainement publier un livret reprenant toutes ces informations“.

Il y a deux semaines, deux autres panneaux avaient déjà été inaugurés, rendant hommage à Robert Maistriau et Richard Altenhoff, “deux héros de guerre qui ont eux aussi vécu à Woluwe-Saint-Lambert“, indique l’échevin.

