À quoi ressemblait Bruxelles en 1908 ? Un internaute hollandais restaure des archives

L’occasion de comparer Bruxelles aujourd’hui à la ville qu’elle était il y a plus d’un siècle.

La vidéo fait le tour de la toile bruxelloise depuis hier : des archives restaurées et recolorisées, dévoilant l’aspect que pouvait avoir Bruxelles en 1908, publiées sur YouTube et repérées par nos confrères de la RTBF.

Dans ces archives, on découvre notamment l’ancienne Gare du Nord, la Bourse, le Cinquantenaire, la Cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule, le Parc de Bruxelles ou encore le Palais de Justice… sans ses célèbres échafaudages, le tout sur une bande sonore signée par Hampus Naeselius.

Pour parvenir à un tel résultat, c’est un internaute hollandais qui a travaillé plusieurs heures, “environ une heure pour chaque minute de film [la vidéo complète dure 8 minutes 30], à répartir entre 30% environ de travail manuel et 70% via un logiciel sur l’ordinateur“.

“Je recherche constamment des archives vidéo historiques !“

Contacté par notre rédaction, celui qui se fait appeler Rick nous explique “rechercher constamment des archives vidéo en ligne, avec des images historiques en bonne qualité… même si c’est rare !“, nous explique-t-il, “Elles doivent aussi être dans le domaine public, pour éviter tout souci de copyright. Une bonne source est archive.org, ou les archives Prelinger, mais il en existe plein d’autres“.

“Le film a été stabilisé, corrigé au niveau de sa vitesse, amélioré et colorisé grâce à une intelligence artificielle“, ajoute cet internaute, qui propose également des archives de dizaines d’autres villes.

Dans une autre vidéo disponible sur sa chaîne YouTube, cet internaute explique notamment la manière dont il a procédé : “Restaurer de vieilles images n’est pas facile du tout. Il faut passer par cinq étapes distinctes, et plusieurs programmes informatiques : il faut d’abord stabiliser tous les mouvements (…), améliorer les contrastes et plus globalement la qualité de l’image (…) puis améliorer la résolution de l’image (…) et ensuite la recolorisation (…) et enfin y ajouter de la musique et parfois des commentaires“.

■ Reportage de Maël Arnoldussen et Charles Carpreau, avec Martin Celis