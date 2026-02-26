À Molenbeek, un repas partagé unit Ramadan et Carême dans une maison de repos
À Molenbeek-Saint-Jean, la Résidence Acacia, une maison de repos a réuni dimanche soir résidents et habitants du quartier pour un repas mêlant rupture du jeûne du Ramadan et fête de Carême.
Une coïncidence rare : ces deux périodes spirituelles n’ont lieu en même temps que tous les trente ans environ. Au menu : plats traditionnels, échanges et convivialité, dans un esprit de dialogue interreligieux et de partage.
■ Reportage de Marcus Mellerin