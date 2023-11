“À aucun moment je n’ai voulu minimiser l’attaque du Hamas” : Fouad Ahidar présente ses excuses

Fouad Ahidar a présenté ses excuses pour avoir comparé Gaza et la Shoah.

Au micro de notre journaliste Michel Geyer, Fouad Ahidar (Vooruit) a précisé : “À aucun moment je n’ai voulu minimiser l’attaque du Hamas du 07 octobre contre des civils israéliens et je condamne sans équivoque cette attaque terroriste“.

Fouad Ahidar présente ses excuses pour avoir comparé Gaza et la Shoah, quand à une démission « ce n’est pas pas la question ».

@BX1_Actu pic.twitter.com/CWsFdQKu4K — Michel Geyer (@michelgeyer) November 9, 2023

L’opposition flamande avait demandé sa démission plus tôt dans la journée. “Ce n’est pas la question“, précise Fouad Ahidar.

“J’ai été plusieurs fois à Gaza et j’ai laissé mes émotions prendre le dessus dans l’interview accordée à Zinneke.tv. Mais ceux qui me connaissent savent que je suis une personne émotive et que je me préoccupe du sort des Palestiniens“, a-t-il encore exprimé. “Je condamne toute forme de violence et place mes espoirs dans un cessez-le-feu immédiat.”

Ces excuses interviennent alors que l’opposition au Conseil de la Commission Communautaire flamande de Bruxelles (Vlaamse Gemeeschapscommissie – VGC) a demandé jeudi sa démission.

