800 sacs de couchage neufs distribués à des associations d’aide aux sans-abri bruxellois

Environ 800 sacs de couchage neufs ont été distribués mercredi à des associations d’aide aux sans-abri bruxellois, à l’initiative de l’association Orig-ami.

Au total, 1.000 sacs de couchage, de type grand froid, ont été réceptionnés par l’organisation en Belgique pour être également redistribués dans d’autres villes francophones telles que Liège, Namur, Charleroi, Dinant et dans le Brabant Wallon.

Orig-ami totalise dix ans d’activités auprès des sans-abri avec plusieurs milliers de tentes et de sacs de couchage distribués par an en Belgique, grâce au soutien de sociétés, de clubs et de parrains privés. L’action vient en aide à une quarantaine d’associations partenaires et bénéficiaires.

“On lève des fonds toute l’année pour acquérir des lots importants, de sacs, tentes ou matelas. On distribue environ 3.000 kits aux sans-abri chaque hiver“, a déclaré Xavier Van der Stappen, responsable de la communication d’Orig-ami.

Le responsable tenait à rappeler la situation complexe des sans-abri à Bruxelles. “Cette année, c’est catastrophique : rien que sur Bruxelles, on a environ 10.000 sans-abri“, s’est-il alarmé.

Il a également souligné que depuis la crise du Covid, le profil des personnes sans abri s’est diversifié, avec notamment davantage de femmes avec enfants, de travailleurs qui ne parviennent plus à se loger, de retraités incapables de faire face aux charges ou encore de personnes en situation de handicap.

Xavier Van der Stappen se voulait néanmoins porteur d’espoir et a invité les dirigeants politiques à s’inspirer d’exemples étrangers, notamment en Italie et au Danemark. “Ils ont réduit leur nombre de sans-abri parce qu’ils ont lancé une politique de logement adapté et de prise en charge“, rappelant que ces gouvernements n’ont pas la même vision politique à la base. “Ils ont fait le calcul. Ils sont gagnants à sortir les gens de la rue et à les remettre sur le marché du travail.”

