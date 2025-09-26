744 irrégularités dans les dossiers de la Société du Logement de la Région bruxelloise

La secrétaire d’État en charge du Logement Nawal Ben Hamou a confirmé que 744 interventions irrégulières avaient été constatées au sein de la société de logement de la Région bruxelloise.

Un délégué social a depuis démissionné. Il supervisait plusieurs Sociétés Immobilières de Service Public, dont celle de Molenbeek.

La secrétaire d’État au Logement Nawal Ben Hamou annonce que la SLRB saisira la justice dès la semaine prochaine pour faire toute la lumière sur ces faits. Elle insiste : impossible pour l’instant de parler officiellement de fraude, mais elle promet une transparence totale et des sanctions si des fautes sont confirmées.

En commission parlementaire, certains élus, comme le député Fouad Ahidar, accusent le gouvernement de minimiser l’affaire.

Ils réclament un renforcement immédiat des contrôles et même un audit indépendant pour garantir l’équité dans l’attribution des logements sociaux. La secrétaire d’État refuse pour l’instant un audit, estimant que les systèmes de surveillance internes ont justement permis de détecter rapidement ces anomalies. Pour rappel, Fouad Ahidar avait révélé les irrégularités à la suite d’un avertissement interne à la SLRB début septembre. Le cabinet de la secrétaire d’État Nawal Ben Hamou avait alors confirmé des « activités inhabituelles » dans le système électronique qui traite les dossiers des candidats locataires. Une enquête avait été ouverte.

La justice devra maintenant déterminer s’il s’agit de simples erreurs ou d’un véritable réseau de fraude.

■ Les explications d‘Anaïs Corbin avec une interview de Fouad Ahidar dans Bonjour Bruxelles