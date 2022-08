60 brasseries, 400 bières artisanales… : la BXLBeerFest renaît à Tour et Taxis

Une soixantaine de brasseries artisanales présenteront plus de 400 bières au cours de la quatrième édition du festival BXLBeerFest, qui reprendra ses quartiers dans les bâtiments de Tour et Taxis à Bruxelles pendant le week-end des 27 et 28 août.

Après la pause forcée du Covid, les responsables de l’asbl organisatrice ont repris leur bâton de pélerin pour sélectionner la soixantaine de brasseries artisanales belges et venues du monde entier qui seront présentes à ce festival, qui devrait attirer plus de 6.000 visiteurs, dont une bonne partie d’étrangers. I

Le programme :

Ils pourront y rencontrer 160 brasseurs dans une ambiance “familiale et à taille humaine“, ont indiqué mercredi les organisateurs à Bruxelles. Ils ont par ailleurs fait signer à tous les exposants une charte garantissant l’absence de tout comportement à caractère raciste ou sexiste.

Un débat sur le rôle des femmes dans le secteur de la bière est également annoncé.

Autour des brasseurs, il y aura aussi des food-trucks et des événements thématiques: dégustations commentées, association de bières avec des plats, conférences, etc…

Mettre Bruxelles en valeur

Le BXLBeerFest entend encore mettre en valeur Bruxelles comme capitale de la bière artisanale, avec ses nombreux bars et commerces spécialisés. Le festival ouvrira ses portes samedi et dimanche à 10 heures et les fermera à 20 heures. L’entrée coûte 5 euros en prévente (www.bxlbeerfest.com) et 10 euros sur place et les consommations (dans des verres de 15 cl.) se paient avec des jetons.

Une After Party est prévue le samedi soir à la brasserie de La Source, proche du site de Tour et Taxi. Les organisateurs de la BeerFest se sont associés cette année avec ceux de la Belgium Beer Week, qui se tiendra pendant toute la semaine précédant le week-end soit du 22 au 28 août.

avec Belga