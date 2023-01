500 places d’accueil pour mineurs manquent : sans solution, le secteur va enchaîner les manifestations

Cela fait plusieurs mois que les spécialistes de l’aide à la jeunesse se plaignent de ce manque de places et de personnel encadrant.

Une manifestation des professionnels de l’aide à la jeunesse a eu lieu ce mardi matin devant le siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ceux-ci dénoncent une nouvelle fois le manque de places d’accueil pour les mineurs qui ont besoin d’une protection. Selon eux, il manque près de 500 places en résidentiel pour accueillir ces enfants qui ne peuvent plus vivre avec leurs parents et il manque 130 places en famille d’accueil.

“Il n’y a plus d’attente possible et il n’y a plus de place. Et on ne sait pas comment on peut protéger ces enfants et leur permettre de vivre dans un lieu sécurisé”, dit Xavier Verstappen, directeur de l’accueil familial. Si cette manifestation était quelque peu “improvisée”, comme il l’avoue, le secteur compte revenir chaque mois devant le gouvernement de la FWB, tant qu’une solution pérenne ne sera pas trouvée pour ces enfants sans place d’accueil.

► Lire aussi | Face au manque de places d’accueil, les juges de la jeunesse tirent la sonnette d’alarme (vidéo)

Les juges de la jeunesse avaient déjà tiré la sonnette d’alarme en octobre dernier et obtenu une réunion avec la ministre de tutelle, Valérie Glatigny (MR). Cette dernière a de nouveau reçu une délégation du secteur, ce mardi, et confirme comprendre les demandes des manifestants : “Un groupe de travail a été créé pour identifier toutes les causes à cette explosion des besoins”, précise-t-elle.

Les manifestants, pour leur part, prévoient déjà une prochaine action le 9 mars sur la même place.

■ Reportage de Camille Tang Quynh, Frédéric De Henau et Pierre Delmée.