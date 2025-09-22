377 armes à feu bruxelloises détruites

Quelque 377 armes issues de la Région bruxelloise ont été détruites ce vendredi 19 septembre. Résultat d’un protocole inédit, cette action a été menée grâce à une collaboration entre les autorités concernées, la Police intégrée et la société Aperam, dans une démarche de prévention et de protection : réduire le risque de circulation d’armes illicites pour renforcer la sécurité de tous.

« Les fusillades qui touchent nos quartiers depuis plusieurs mois sont le reflet d’un terrible constat : les armes à feu prolifèrent en Région bruxelloise. La destruction de ces armes abandonnées légalement est un signal fort : nous ne laisserons pas ces armes basculer dans l’illégalité et faire de nouvelles victimes, » annonce Sophie Lavaux, Haut fonctionnaire de l’Agglomération bruxelloise.

Un protocole inédit a été signé le 22 mai 2025 entre les six zones de police bruxelloises, le Directeur coordonnateur de la police fédérale de Bruxelles, la société APERAM et Sophie Lavaux Haut fonctionnaire de l’Agglomération bruxelloise. Celui-ci a permis d’organiser la destruction d’armes à feu abandonnées volontairement par des particuliers.

Au total, ce sont 377 armes légalement détenues et déposées volontairement auprès des zones de police locales qui ont été détruites. Les armes ont été acheminées vers le site d’Aperam à Châtelet, où une opération de destruction complète de ce matériel a été organisée.

