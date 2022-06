31 nouveaux logements sociaux adaptés pour les personnes âgées à Molenbeek

Un nouveau bâtiment à vu le jour Molenbeek, celui-ci est destiné spécifiquement aux personnes âgées.

Situé à proximité de la cité De Saulnier, à Molenbeek, le projet “Lemaire” a pour objectif d’offrir des logements adaptés et des services et équipements collectifs sur mesure pour les personnes âgées. Dans cet immeuble : 10 studios pour une personne seule, 10 autres pour deux personnes, et onze appartements d’une chambre. Ces logements sont tous adaptables ou adaptés pour les personnes à mobilité réduite. “Ce projet, c’est donc bien plus qu’une construction de logements sociaux traditionnelle : nous lançons ici un véritable projet solidaire, qui permet aux personnes âgées de garder toute leur autonomie, dans des logements adaptés et avec un accompagnement individualisé assuré par le CPAS de la commune” se réjouit Nawal Ben Hamou, la secrétaire d’Etat au Logement.

L’architecture de cet immeuble résidentiel a, par ailleurs, été étudiée de sorte à s’intégrer dans le quartier. Les architectes ont pensé à certains détails qui ont toute leur importance. C’est le cas de la hauteur des fenêtres, par exemple, qui permet de voir dehors, tant assis qu’allongé.

Des équipements et espaces collectifs sont aussi disponibles pour les résidents et personnes âgées du quartier. Au rez-de-chaussée, deux locaux sont réservés pour les consultations médicales et paramédicales. Au premier étage se situe une bibliothèque-salon de lecture. Un restaurant-cafétéria permet aux résidents de partager un repas. Ces espaces communs sont pris en charge par le CPAS de Molenbeek, qui prévoit des activités dédiées pour les seniors.

M.D. Photo : SLRB Brussels