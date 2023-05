3 700 mères réclament que la maternité ne pénalise plus les femmes

Elles demandent notamment la fin des inégalités concernant les congés parentaux et la mise en place de politiques publiques plus favorables au partage des tâches entre les parents.

À l’occasion de la fête des mères qui se profile dimanche, plus 3 700 mères, la Ligue des Familles et 10 associations féministes et de soutien à la parentalité, lancent un appel à des politiques publiques qui favorisent un meilleur partage des tâches entre les parents.

“Dans la grande majorité des cas, lorsqu’un père prend un congé parental pour s’occuper de ses enfants, il est applaudi, mais rien de tel lorsqu’il s’agit d’une mère. La société considère qu’il est tout à fait normal que ce soit elle qui diminue son temps de travail pour assumer les tâches de soin et d’éducation des enfants”, explique la Ligue.

“Nous sommes 3 700 mères et, avec les organisations féministes et de soutien à la parentalité, nous appelons le gouvernement à enfin agir, à un an des prochaines élections : il est grand temps que les congés parentaux cessent de perpétuer les inégalités de genre entre les femmes et les hommes”, poursuit-elle.

Selon la Ligue des Familles et les organisations, deux mesures permettraient d’améliorer considérablement l’équilibre entre pères et mères dans la répartition des tâches familiales. D’abord, l’augmentation de la rémunération du congé parental et du crédit-temps pour tendre vers 100% du salaire. Ensuite, l’allongement du congé de paternité/coparentalité à 15 semaines pour le rendre équivalent à celui de la mère et le rendre obligatoire (pendant neuf semaines, tout comme le congé de maternité).

Avec Belga – Photo : illustration Belga/Siska Gremmelprez