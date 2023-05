La SNCB met en service un train aux couleurs arc-en-ciel pour la Journée internationale contre l’homophobie

Ce train circulera sur différentes lignes du pays durant plusieurs mois, notamment vers la Belgian Pride ce samedi à Bruxelles.

C’est une première pour la SNCB, qui veut ainsi mettre en valeur de façon symbolique “l’importance de l’inclusion et de la diversité” et marquer “le soutien de la SNCB dans la lutte contre les discriminations homophobes et transphobes.”, explique la société de chemin de fer dans un communiqué.

Le train, de type Desiro, circulera notamment dans les zones suburbaines autour des grandes villes comme Bruxelles, Anvers, Gand, Liège et Charleroi.

En train vers la Pride ce samedi

Vous pourrez le voir notamment ce 20 mai à l’occasion de la Belgian Pride, transporter les participants et spectateurs (f/m/x) vers Bruxelles, précise la SNCB. L’événement sera facilement accessible via la gare de Bruxelles-Central.

La SNCB en profite pour proposer pour l’occasion une “formule avantageuse du weekend Ticket” : une réduction de 50% sur un voyage aller-retour.

La SNCB indique encore qu’en collaboration avec TrainBow Belgium, l’association LGBTQIA+ des chemins de fer belges, elle illuminera jusqu’au 22 mai la gare de Bruxelles-Central et de Tournai et hissera des drapeaux arc-en-ciel sur plusieurs gares, notamment Bruxelles-Central, Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi.

Rédaction

■ Reportage de Jamison Lins et Charles Carpreau et Laurence Paciarrelli.