3.000 paquets de cigarettes contrefaites et des cosmétiques toxiques saisis près du marché matinal

La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a saisi dimanche 28 septembre une importante quantité de cigarettes contrefaites et de produits cosmétiques interdits à la vente aux abords du marché matinal MaBru, à Bruxelles, annonce-t-elle mardi.

L’opération a été menée en collaboration avec la Ville de Bruxelles et le SPF Santé publique.

Les policiers ont découvert plusieurs vendeurs proposant des marchandises illégales. Au total, 2.896 paquets de cigarettes contrefaites ont été interceptés, pour une valeur marchande estimée à environ 14.000 euros. Les agents ont également saisi 200 parfums et autres produits cosmétiques ne pouvant pas être commercialisés en Belgique en raison de la présence d’ingrédients jugés dangereux pour la santé.

Par ailleurs, 200 rouleaux de faux sacs poubelles de la Région de Bruxelles-Capitale, vendus illégalement par un particulier, ont aussi été confisqués.

Par communiqué, le Marché matinal de Bruxelles précise que cette “opération s’est déroulée sur la voie publique, à environ un kilomètre de nos installations, et non à l’intérieur du marché. Aucun de nos commerçants n’est impliqué dans cette affaire. Depuis longtemps, nous dénonçons la présence de ventes à la sauvette dans le quartier. Nous félicitons donc les autorités pour leur action déterminée qui met un terme à ces pratiques nuisibles. Nous tenons à rappeler que le Marché matinal est un lieu strictement réglementé, sécurisé et contrôlé, rassemblant plus de 100 entreprises professionnelles au service des commerces de proximité, des restaurants et des citoyens.”

Belga