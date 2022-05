3.000 emplois à pourvoir chez Proximus : une journée de recrutement organisée à Bruxelles

Le groupe Proximus est à la recherche de près de 3.000 personnes supplémentaires, dans les années à venir, pour le déploiement de son réseau de fibre optique. L’entreprise organise ce mercredi à Bruxelles un “Fiber job day”.

Actuellement, le déploiement de la fibre optique est en cours dans une cinquantaine de villes et communes du pays. Une fois que le déploiement aura atteint sa vitesse de croisière, à partir de 2023, environ 10% de tous les foyers et entreprises seront raccordés chaque année, soit un foyer toutes les 20 secondes, prévoit l’entreprise. L’objectif est que 4,2 millions de foyers et d’entreprises soient connectés d’ici 2028.

6.000 employés à temps plein seront nécessaires d’ici 2023 pour réaliser ces projets. Pour l’heure, quelque 3.000 techniciens, spécialistes des infrastructures de télécommunication, gestionnaires et ingénieurs travaillent déjà sur le projet.

Une journée de recrutement

“Plus de 40 fonctions différentes sont concernées, depuis les activités opérationnelles telles que les travaux d’excavation ou d’installation, jusqu’à l’interaction avec les propriétaires et les gestionnaires de bâtiments, en passant par la planification et le développement de la conception du réseau et le suivi financier, commercial et administratif”, souligne Proximus dans un communiqué. Bon nombre de ces profils seront nécessaires après 2028 pour maintenir le réseau et étendre sa couverture à d’autres parties du pays.

Le groupe télécom organisera une journée de l’emploi dans ses bureaux proches de la gare de Bruxelles-Nord ce mercredi 4 mai. Selon Proximus, plusieurs entreprises belges actives dans le déploiement de la fibre optique seront présentes, de même que des représentants d’écoles techniques et d’agences de placement telles que le Forem, Actiris, Bruxelles Formation et le VDAB.

Belga – Photo : Belga