Evere, commune la plus “fibrée” du pays

Proximus a fait installer des oeuvres d’art sur plusieurs bâtiments publics à Evere, fait-il savoir mardi. Ces ouvrages, qui représentent les techniciens de l’opérateur, célèbrent la coopération entre l’entreprise et la commune, la première dans la région en termes de déploiement de la fibre optique.

Des représentants de Proximus ont remis le premier “Fiber Friendly City award” de la région bruxelloise au conseil communal d’Evere en guise de “remerciement pour la coopération constructive dans le déploiement du réseau de fibre optique”, indique l’opérateur. La commune d’Evere a vu le déploiement de la fibre commencer en 2018 sur son territoire. Elle comptabilise aujourd’hui plus de 94 kilomètres de fibre optique déployée pour plus de 19.500 foyers et commerces. Il s’agit de près de 95 % d’entreprises et de foyers connectés, ce qui fait d’Evere la commune la plus “fibrée” de la région, mais aussi du pays, indique Proximus.

La Ville de Namur avait reçu, le 22 avril, le premier “Fiber Friendly City award” wallon avec ses 515 kilomètres de fibre installée couvrant 100% du centre-ville et plus de deux tiers de l’agglomération. En Flandre, la Ville d’Anvers s’était déjà vue attribuer le même prix le 4 mars avec ses plus de 1.000 kilomètres, pour plus de 80% de couverture. “Un tel projet d’infrastructure nécessite une coopération très étroite avec la commune et les services publics urbains, afin d’obtenir les permis, de planifier efficacement les travaux sur le domaine public ou de répondre aux questions et aux préoccupations des citoyens”, explique Proximus.

Outre le prix, l’opérateur a également offert à la commune cinq oeuvres d’art signées par l’artiste Jonathan Pauwels, aussi connu comme Jaune. Elles sont situées sur le bâtiment de la régie des travaux d’Evere, à la buvette du Stade Everois et au square entre la chaussée de Haecht et la rue de Paris.

