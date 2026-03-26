24h vélo du Bois de la Cambre : 60 secouristes de la Croix-Rouge mobilisés pour 13.000 participants

Ce week-end, les 24h vélo du Bois de la Cambre réuniront plus de 13.000 participants issus de mouvements de jeunesse de toute la Belgique. Parmi eux, 4.000 enfants de 7 à 12 ans participeront aux 5h VTT organisées en parallèle.

À cette occasion, la Croix-Rouge de Belgique met en place un important dispositif de secours préventif, opérationnel dès le vendredi soir et jusqu’au dimanche soir. Le dispositif comprendra notamment un poste de soins médicalisé d’urgence et de réanimation opérationnel, une équipe médicale d’urgence en permanence au poste médical, une équipe médicale mobile circulant à bord d’un véhicule d’intervention médicalisé, un second poste de soins dédié aux 5h VTT, opérationnel le samedi après-midi, trois ambulances en stand-by ainsi que plusieurs équipes d’intervention mobile présentes sur le parcours, dans le public et sur les stands.

Au total, près de 60 secouristes et professionnels de santé seront mobilisés durant tout le week-end afin d’assurer la sécurité sanitaire des participants et du public. En moyenne, 300 soins sont prodigués pendant les 24h vélo et 80 soins lors des 5h VTT. “Les 24h vélo représentent chaque année un dispositif de secours d’envergure. Notre objectif est d’assurer une prise en charge rapide et efficace afin que l’événement se déroule dans les meilleures conditions de sécurité possibles“, explique Gilles De Schepper, coordinateur du service de secours à Bruxelles.

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Rédaction