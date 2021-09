24 aires de sport vont être prochainement créées en Région bruxelloise

Le gouvernement bruxellois a marqué son accord pour financer 24 espaces de sport en Région bruxelloise, à hauteur de 1 987 595 euros.

La Région bruxelloise avait lancé en février dernier un appel à projets à destination des communes pour la création ou bien la rénovation d’infrastructures sportives locales. 15 communes ont introduit une demande auprès de la Région, pour 28 projets différents. 24 d’entre eux répondaient finalement aux critères de sélection, rapporte le cabinet du ministre des infrastructures sportives communales, Bernard Clerfayt (DéFI).

Sept aires de “street workout” vont ainsi être installées, dont deux à Evere et à Anderlecht, et une à Molenbeek-Saint-Jean, à Watermael-Boitsfort et à Woluwe-Saint-Lambert. Un parcours d’accrobranche va voir le jour à Schaerbeek, et des nouvelles plaines de jeux vont être installées à Molenbeek-Saint-Jean, Evere, Uccle et Woluwe-Saint-Pierre.

Un budget de 1 987 595 euros est débloqué pour financer ces 24 espaces sportives. Plusieurs chantiers démarreront d’ici à la fin de l’année, annonce la Région.

