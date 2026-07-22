21 juillet : le Roi et la Reine ont mangé des frites avec des Bruxellois lors de la fête nationale

Le Roi Philippe et la Reine Mathilde ont partagé des frites avec des Bruxellois mardi en fin d’après-midi à Bruxelles lors de la fête nationale, à l’occasion de l’action “Tout le Monde à Table”, à la Place du jeu de balle. C’est la première fois que la famille royale prenait part à cet événement.

Cette action, qui proposait 2.000 repas au total, dont environ 450 destinés à des personnes précarisées, était organisée par le Resto National, qui fêtait son 15e anniversaire. Les personnes précarisées, ont également pu profiter d’un repas pour un euro symbolique.

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Arrivés vers 19h10, le Roi et la Reine, ainsi que leurs quatre enfants, ont été accueillis sur la place du Jeu de Balle sous les applaudissements nourris de la foule, déjà enchantée par la musique qui résonnait sur la place depuis de nombreuses minutes. La famille royale est ensuite passée à table, mangeant quelques frites avec des habitants de quartier des Marolles, qui n’ont pu contenir leur joie de rencontrer les souverains.

Dans une ambiance musicale, la famille royale a échangé 30 minutes avec leurs voisins et voisines, recevant quelques cadeaux de certains. “C’était une édition royale“, s’est réjoui Frank Anthierens, créateur et organisateur du Resto National, ainsi que du Bal National. “Avoir la visite de toute la famille royale, c’est un grand honneur”, a-t-il ajouté.

“C’est très beau, parce qu’ils ont compris l’importance que l’on attache au Resto National, à l’action “Tout le monde à table”, où l’on offre les repas à tous les Marolliens défavorisés”, s’est enthousiasmé Frank Anthierens. “Le Palais nous a demandé de faire une longue tablée. Tout le monde était mélangé: les gens du quartier, des accompagnateurs, des artistes, des personnes de tous genres.”

Les visiteurs de “Tout le monde à table“, de leur côté, peuvent déguster à l’occasion de cet événement, pour la première fois, des moules belges Bel’Mer, élevées au large de Nieuport, accompagnées d’un vin blanc belge. Une alternative de boulettes végétariennes sauce tomate et frites figurent également au menu.

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La Place du Jeu de Balle avait accueilli lundi le Bal National, qui avait battu son record d’affluence. 19.000 personnes avaient assisté à la 23e édition de cet événement typiquement bruxellois.

“Le bilan du Bal était vraiment étonnant. On a encore battu le record“, s’est félicité Frank Anthierens. “Aujourd’hui pour le Resto National, il y a une grande première: on sert des moules belges“.