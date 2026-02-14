 Aller au contenu principal
“150 dessins pour réfléchir” : Pierre Kroll s’expose au Rouge-Cloître à Auderghem

L’humour et le coup de crayon de Pierre Kroll viennent s’exposer à Bruxelles. Après Spa et Liège, l’exposition “150 dessins pour réfléchir” s’installe au Centre d’Art du Rouge-Cloître à Auderghem. Une sélection éclectique de dessins anciens et récents, imaginée comme une véritable “playlist” de quarante ans de création.

Interview | Pierre Kroll lance des bouteilles à la mer, la nouvelle exposition du Rouge-Cloître

■ Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet, Charlotte Pire et Quentin Carbonnelle

