11 novembre : le pays rendra hommage au Soldat inconnu, cent ans après son inhumation à Bruxelles

Des cérémonies sont prévues dans les jours précédant le 11 novembre.

Ce 11 novembre 2022, cela fera cent ans jour pour jour que le Soldat inconnu était inhumé, le 11 novembre 1922, au pied de la Colonne du Congrès à Bruxelles. Ce jour-là, la Belgique souhaite ainsi, comme d’autres pays avant elle, commémorer les Belges tombés au combat, au cours de la Grande Guerre, quatre ans après la signature de son armistice.

À l’occasion de ce centenaire, la Belgique va commémorer la mémoire du Soldat inconnu, annoncent ce vendredi la Défense et le War Heritage Institute. L’un des moments forts sera notamment le ‘Gathering of the Soil’ : concrètement, au cours de la prochaine semaine, de la terre sera prélevée dans les différents cimetières militaires du pays (Lierre le 7/11, Adegem le 7/11, Liège-Robermont le 8/11, Namur-Champion le 8/11 et Keiem le 9/11), et “les cinq urnes ainsi rassemblées remplaceront symboliquement les cinq cercueils d’autrefois“, explique le War Heritage Institute.

Ainsi, les cinq urnes seront un rappel des cinq cercueils de soldats inconnus de 1922, dont un seul sera finalement choisi par un aveugle de guerre, Reinold Haesebrouck, pour reposer au pied de la Colonne du Congrès.

Deux cérémonies à Bruges

Les différents échantillons de terre seront réceptionnés le 9 novembre par la ville de Bruges. “Le lendemain, lors de la commémoration au cimetière militaire de Bruges, une cousine de Reinold Haesebrouck désignera, en hommage pour lui, l’urne qui sera acheminée à Bruxelles pour la commémoration nationale du 11 novembre“, indique le War Heritage Institute.

Les quatre urnes restantes seront associées à la commémoration du 11 novembre à Bruges, tandis que cinq nouveaux parterres seront inaugurés pour symboliser les cinq cercueils des soldats inconnus, ainsi qu’une flamme éternelle semblable à celle de la Colonne du Congrès.

L’hommage national à Bruges

Au matin du 11 novembre, l’urne contenant la terre sera déposée sur la tombe du Soldat inconnu, à Bruxelles, en présence du Roi Philippe. “Pour l’occasion, des photos historiques de la cérémonie du 11 novembre 1922 ainsi qu’un reportage sur les cérémonies de prélèvement de terre des jours précédents seront présentés“, indique le War Heritage Institute, qui précise que cet hommage sera aussi celui de tous les soldats et résistants belges durant les deux guerres mondiales et ensuite.

