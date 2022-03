10 km d’Uccle : voici comment s’inscrire

La treizième édition de cette course uccloise aura lieu le dimanche 15 mai 2022 à 15h00 au parc de Wolvendael.

Après deux années d’absence en raison de la crise sanitaire, les 10 km d’Uccle font leur retour. Pour l’occasion, le parc de Wolvendael (accessible par les entrées de la rue Klipveld, de l’avenue de Wolvendael et du square des Héros) et les rues avoisinantes constituent notamment le tracé de la course.

Un tracé qui empruntera des artères comme l’avenue Circulaire, la Drève du Caporal et la chaussée de Waterloo. Les coureurs passeront également par la Forêt de Soignes. Le parcours sera sécurisé et fermé au trafic entre 13h30 et 18h00. Quant au ravitaillement en eau, il sera fera avec des gobelets réutilisables. Un parking vélos sécurisé sera mis à disposition.

Comment s’inscrire ?

Pour participer à l’épreuve, il est obligatoire de s’inscrire via le site www.10km.be. Le coût de l’inscription s’élève alors à 13 euros, et ce jusqu’au 14 mai, avec un retrait du dossard au Service Sports (1 euro de plus si le dossard est envoyé par la poste). Le jour de la course, le coût de l’inscription est de 15 euros.

Y. Mo. – Photo : Facebook/10 km d’Uccle/Francis R. Cochez