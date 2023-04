1.200 autrices et auteurs à la Foire du Livre

Lors de la 52e édition de la Foire du Livre, en plus des nombreux stands de livres, les visiteurs pourront rencontrer et débattre avec les auteur.es présents dans les différents lieux du salon.

Pendant quatre jours, 1.200 écrivain.es vont défiler entre la Gare Maritime, la Maison de la Poste et les “Sheds”1 et 2 de Tour&Taxis. On pourra y retrouver des autrices et auteurs de différentes catégories, par exemple la science-fiction avec Adrien Mangold ou Léna Jomahé. Ou bien dans l’ “écologie”, avec Sylvie Droulans, ou Samy Manga. Ou encore, la littérature jeunesse avec des illustrateurs et scénaristes comme Max Lansdalles ou Lisa Voisard.

► À revoir également : La 52e édition de la Foire du Livre commence ce jeudi

■ Un reportage d’Anaïs Corbin, Karim Fahim et Paul Bourrières