“Werken aan de Ring” : où en sont les aménagements cyclables prévus par la Flandre autour de Bruxelles ?

Depuis quelques années, la Flandre mène de grands travaux autour de Bruxelles. Des réaménagements du ring de Bruxelles et de ses alentours, avec de nouvelles infrastructures pour les cyclistes et les piétons.

Depuis plusieurs années, la Flandre réalise de grands aménagements tout le long du ring de la capitale. Tous les modes de transports sont concernés : les nombreuses voitures et les camions qui empruntent le ring au quotidien, mais aussi les usagers faibles comme les cyclistes et les piétons qui le croisent de ou vers Bruxelles. Ces travaux sont menés par l’agence flamande de la mobilité, la Werkvennoodschap. Elle a d’ailleurs lancé un vaste programme appelé Werken aan de Ring dont le but est de rendre “à nouveau vivable et plus accessible la vaste périphérie nord de Bruxelles“. Dans une dynamique semblable à celle menée à Bruxelles par le plan GoodMove, l’objectif général annoncé est de ramener le trafic de transit des communes du “rand” vers le ring. L’accessibilité à vélo en est l’une des pierres angulaires : “les infrastructures cyclables existantes seront considérablement étendues et améliorées“, explique le programme. De nombreuses nouvelles routes cyclables ont ainsi été dessinées. Difficile de toutes les reprendre ci-dessous.

Parmi ces grands projets, certains ont déjà abouti, mais dont d’autres ne sont qu’au projet d’étude. Impossible donc de savoir quand tous ces projets seront terminés.

Quels sont les projets cyclables déjà réalisés ? Quels sont les projets en cours de réalisation ? Quels sont les projets à l’étude ? Faisons le point.

L’aéroport mieux relié à Bruxelles

A Zaventem, le pont cyclable et piétonnier A201K est l’un des maillons importants de ce réseau. Terminé en 2024, il mesure 710m, il est donc l’un des plus long du pays dédié aux cyclistes en Belgique. Il a une largeur de 6,75 mètres : 4 pour les cyclistes, le reste pour les piétons. Le long de la ligne ferroviaire entre Louvain et Bruxelles se trouve la route cyclable F3 TGV, une connexion plate, droite et rapide qui “facilite une interaction étroite entre le vélo et les transports en commun”. Cela fait partie d’un vaste projet de réaménagement multimodal entre la capitale et l’aéroport national. Les deux poles seront d’ailleurs à terme reliés par un tram. Les travaux d’un nouvel échangeur du ring ont d’ailleurs commencé dans cette zone ces dernières semaines.

Dans cette zone toujours, l’autoroute cyclable F202 relie Zaventem à Kraainem et Woluwe-Saint-Lambert, le long de la Woluwe. Un tunnel cyclable permet aux cyclistes de traverser la Chaussée de Louvain.

De nouvelles connexions vers Hoeilaart

Au sud-est de Bruxelles, un tunnel cycliste et piétonnier a été construit entre Overijse et Hoeilaart. Werken aan de Ring explique avoir pris en compte la faune présente en évitant un éclairage vif pour ne pas perturber les animaux de la forêt de Soignes. Tout proche, la F205 relie Hoeilaart et Bruxelles à travers la forêt de Soignes, elle sera terminée dans les prochaines semaines. Un écorécréaduc va également permettre aux usagers faibles de traverser le ring en longeant la voie de chemin de fer de manière sécurités.

Léonard et les Quatre Bras

A l’avenir à long terme, un réaménagement global du carrefour des Quatre Bras est sur la table. Certains éléments de ce projet ont déjà été mis en place. C’est par exemple le cas de la fameuse passerelle cyclopiétonne qui enjambe le carrefour. Elle doit être inaugurée dans les prochaines semaines. Ce projet de passerelle est d’ailleurs un maillon de l’autoroute cyclable qui relie Louvain à Bruxelles F29 via Tervuren, elle doit être terminée en janvier 2026.

Un projet de piste cyclable est aussi prévu entre Overijse et Herrmann-Debroux. La piste actuelle qui longe la E411 est peu attrayante aujourd’hui. La nouvelle passera par le côté sud de l’autoroute, dans la forêt. Un projet d’écoviaduc est d’ailleurs à l’étude à proximité du château des Troisfontaines. Il devrait en réalité s’agir d’un passage souterrain, qui doit “élargir l’habitat des plantes et des petits animaux, leur permettant ainsi de traverser l’E411 en toute sécurité“. Dans cette zone, les travaux de rafraichissement du fameux carrefour Léonard doivent se terminer dans les prochaines semaines. La Flandre envisage toutefois de refondre ce carrefour extrêmement fréquenté à long terme. Le projet est à l’étude et plusieurs alternatives sont pour l’instant sur la table.

De grands travaux prévus vers Dilbeek

Dès 2025, cinq ans de travaux doivent commencer entre Bruxelles et Dilbeek, autour de la chaussée de Ninove. La situation actuelle engendre des embouteillages et la Flandre compte procéder à un réaménagement. Les bretelles d’entrée et de sortie du ring sont concernées. Dans ce vaste projet, des aménagements pour les usagers faibles sont également prévus.

T.D., image Belga : le pont cyclable de 710m au dessus de l’avenue Léopold III, à Zaventem