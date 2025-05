Nouvelles perturbations ce week-end autour du carrefour Léonard

Des blocs de béton directionnels entre la paroi du tunnel et la bande de circulation doivent être installés.

Le tunnel du ring de Bruxelles (R0) situé sous le carrefour Léonard et la bretelle Auderghem-Waterloo seront fermés en plusieurs phases ce week-end. Les équipes de l’Agence flamande des routes et de la circulation (AWV) doivent installer des blocs de béton directionnels entre la paroi du tunnel et la bande de circulation.

Le chantier débutera ce vendredi à 20h30. Le tunnel Léonard (R0) sera fermé dans les deux sens de circulation jusqu’à 5h00, tout comme la bretelle reliant Waterloo (R0) à Auderghem (E411). Celle permettant de se diriger vers Waterloo depuis Auderghem reste par contre accessible.

Samedi, le tunnel du ring intérieur (sens Zaventem – Waterloo) sera fermé de 5h00 à 23h30. La bretelle entre Waterloo et Auderghem sera également inaccessible dans les deux directions. Le tunnel du ring extérieur, en direction de Zaventem, fermera quant à lui à 20h30 jusqu’au dimanche soir (23h30).

Dimanche vers 20h30, le trafic sur le ring intérieur et dans la déviation sera brièvement interrompu. La circulation en provenance du carrefour et du tunnel des Quatre Bras se fera donc au ralenti et temporairement à l’arrêt avant le carrefour Léonard. La liaison Auderghem vers Waterloo sera à nouveau fermée dès 20h30, jusqu’à lundi 15h00 au plus tard.

Les blocs de béton servent de protection en cas de collision. Ils offrent une sécurité aux usagers de la route tout en protégeant la paroi du tunnel, précise l’AWV. Comme le béton est coulé sur place, il faut un peu de temps pour la consolidation, poursuit l’Agence pour justifier cette fermeture en phases.

Belga