Le Gracq, association représentant les usagers cyclistes, devient Avello

Le Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens (Gracq), l’ASBL représentant les cyclistes quotidiens francophones, fête ce dimanche ses 50 ans et, à cette occasion, a dévoilé changer de nom et s’appeler désormais Avello.

C’est suite à un processus participatif commencé il y a trois ans que la décision de changer de nom est actée. “L’acronyme ‘GRACQ’ restait peu connu. Même en prenant une petite liberté orthographique, ‘Avello’ sera plus clair pour le grand public”, estime sa directrice Laurence Lewalle. Ce nouveau nom sera aussi assorti d’un logo tout neuf, mauve et orange. Si l’appellation change, les objectifs demeurent: demander de meilleures conditions pour les usagers à vélo et de défendre une vision de la mobilité plus durable et respectueuse de toutes et tous.

Pour ses 50 ans, l’association qui repose presqu’exclusivement sur des bénévoles, organisait une caravane vélo de 110 km reliant Bruxelles à Namur en deux jours de trajet.

