Vie nocturne bruxelloise : le MR demande que l’offre des transports en commun soit étendue

Les députés bruxellois David Weytsman (MR) et Anne- Charlotte d’Ursel (MR) ont déposé une proposition au parlement régional pour des métros jusqu’à 3h du matin le week-end ou encore des bus Noctis dès le jeudi.

Après avoir étudié l’offre dans les villes voisines, les auteurs de la proposition en ont conclu que Bruxelles était en retard. En effet, à Paris les Noctiliens roulent toute la semaine entre minuit 30 et 5h30 et les métros jusqu’à 2h15 le week-end. Même constat à Londres, Berlin ou encore Rome. Ainsi, le MR insiste sur le fait que : “l’extension des transports la nuit serait une véritable aubaine pour soutenir l’horeca bruxellois après des années de crise, booster le tourisme et soutenir les opérateurs culturels.”

David Weystman rajoute via Belga : “les métros s’arrêtent à minuit et demi. Les bus et les trams roulent au maximum jusqu’à 1h du matin. Les 11 lignes Noctis, qui roulent de minuit à 03h00, sont limitées au vendredi et au samedi. Les taxis partagés Collecto, ne roulent qu’entre 23h00 et 06h du matin, seulement à Bruxelles. La capitale de l’Europe doit faire mieux.”

Belga – Photo : BX1