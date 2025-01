Un “rafraîchissement” pour la station de prémétro Diamant

La station est amenée à voir une augmentation significative du nombre de passagers avec le projet Mediapark.

La station de prémétro Dimant va être rafraichie, annonce Bruxelles Mobilité. Un programme qui vise à rendre certaines stations plus belles et plus agréables, sans passer par un grand réaménagement et des travaux d’envergure. Il s’agit par exemple de renouveler les équipements techniques (escalators, éclairage, caméras, haut-parleurs, entrée de la station,…), d’améliorer l’accessibilité et de rendre la station plus esthétique.

Ici, quatre escalators seront remplacés et des portiques d’accès supplémentaires seront installés pour assurer la fluidité de la circulation vu le nombre croissant de passagers. Le revêtement existant des murs et du plafond sera d’abord enlevé afin de réaliser des injections pour colmater les fuites. Ensuite, un nouveau revêtement des murs et du sol sera mis en place. Cela permettra d’intégrer immédiatement des dalles de guidage pour aveugles et malvoyants dans la station. Le confort des passagers sera également amélioré en adaptant la signalisation et en créant une atmosphère agréable grâce à un éclairage approprié, ce qui augmentera immédiatement le sentiment de sécurité. Et bien sûr, un nettoyage en profondeur sera effectué une fois les travaux terminés.

La station est amenée à voir une augmentation significative du nombre de passagers avec le projet Mediapark.

Les travaux ont débuté lundi 13 janvier et seront terminés pour la fin de l’été.

Les stations Stockel, Osseghem et Etangs Noirs suivront dans le courant de l’année.

Rédaction