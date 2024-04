Travaux carrefour Léonard : la Flandre sera entendue par la justice ce mercredi

Les travaux au Carrefour Léonard et les embarras qu’ils entraînent pour les usagers qui l’empruntent continuent à connaître leur lot d’évolutions quotidiennes. Lundi, la commune d’Auderghem a intenté une action en justice contre la Flandre basée sur une loi spéciale de 1980 et dans le but d’imposer une pause suffisamment large pour mettre en place une concertation avec les communes et acteurs concernés.

Cette action devant le tribunal de première instance sera traitée mercredi. Sophie de Vos, bourgmestre d’Auderghem, précise qu’il s’agit de rappeler à la Flandre la loi spéciale de réformes institutionnelles datant du 8 août 1980 et qui prévoit que les accès et sorties du ring autoroutier de Bruxelles (R0) ne peuvent être fermés ou rendus inutilisables qu’après concertation entre les régions au sein de la communauté métropolitaine. Le but de cette action, poursuit la bourgmestre bruxelloise, est d’instaurer “une pause digne de ce nom afin d’organiser une concertation. Loin de nous l’idée de faire stopper des travaux nécessaires”.

“Chaque chantier réserve des surprises et les problèmes supplémentaires qui sont apparus aux parois du tunnel ont été portés à la connaissance de la région flamande en février déjà”, révèle Sophie de Vos. “Il y aurait donc eu suffisamment de temps pour organiser une véritable concertation. D’autant que des communes flamandes comme Crainhem ou Wezembeek, par exemple, sont aussi touchées par les conséquences des fermetures.”

Belga – Photo: BX1