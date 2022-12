Réaménagement de la rue Belliard : la commission de concertation remet un avis négatif

La Région bruxelloise proposera de nouveaux plans pour la pérennisation du dispositif actuel d’ici février 2023, annonce Bruxelles Mobilité.

En août dernier, la Région bruxelloise annonçait le dépôt d’un permis d’urbanisme pour pérenniser le dispositif actuel de la rue Belliard, à savoir quatre bandes destinées aux véhicules motorisés et entourées de deux pistes cyclables séparées par des blocs de béton. Ce projet prévoyait notamment des trottoirs, légèrement plus larges, des pistes cyclables légèrement rehaussées et de couleur ainsi que la disparition des blocs de béton actuels. Une nouvelle piste cyclable séparée était également proposée entre la chaussée d’Etterbeek et l’avenue d’Auderghem ainsi qu’un espace plus large pour les piétons, avec plus de verdure.

► Lire notre article du 22 août 2022 | La rue Belliard restera à quatre bandes : le réaménagement définitif prévu d’ici 2023

Mais comme le révèle la DH, ce projet a reçu un avis négatif de la commission de concertation. Celle-ci estime notamment que les dimensions des trottoirs et pistes cyclables sont insuffisantes par rapport aux règles urbanistiques en vigueur et que la végétalisation est trop peu présente. Elle dénonce par ailleurs un manque de vision sur le long terme par rapport aux ambitions régionales sur le plan de la mobilité et de l’environnement.

La commission de concertation propose à la Région de revoir sa copie en “pérennisant le test par une intervention légère”, en “pérennisant la piste cyclable” et en supprimant les blocs de béton dits “New Jersey” tout en sécurisant la piste cyclable “par un aménagement léger ou des dispositifs urbains qualitatifs”.

Bruxelles Mobilité confirme que des plans modifiés vont être proposés pour février 2023, afin de mettre en place au plus vite ce réaménagement de la rue Belliard, évoqué depuis plusieurs mois.

Gr.I. – Photo : BX1