La rue Belliard restera à quatre bandes : le réaménagement définitif prévu d’ici 2023

Les pistes cyclables actuellement protégées par des blocs de béton vont faire place à des pistes permanentes, surélevées et séparées du trafic automobile.

Depuis 2019, une bande dédiée à la circulation automobile a été supprimée sur la rue Belliard pour laisser place à deux pistes cyclables séparées par des blocs de béton, sur proposition du ministre de la Mobilité de l’époque, Pascal Smet (one.brussels/Vooruit). Trois ans plus tard, des travaux devaient démarrer en février pour supprimer une deuxième bande de circulation et la transformer en un trottoir et une piste cyclable séparés. La Ville de Bruxelles avait finalement demandé l’annulation de ce chantier au dernier moment. “Ce test couplé à la prochaine mise en place du nouveau plan de mobilité du Pentagone, cela ferait beaucoup“, expliquait notamment le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS) à l’époque.

La Région bruxelloise n’abandonne toutefois pas ses projets autour de cette voirie importante entre le centre de la capitale et le quartier européen. Elle a déposé une demande de permis d’urbanisme pour le réaménagement complet de la rue, rapporte Bruzz. Des nouveaux trottoirs, légèrement plus larges, seront ainsi construits et les pistes cyclables temporaires laisseront place à des pistes de couleur ocre et légèrement rehaussées par rapport aux voies dédiées à la circulation motorisée. Les blocs de béton actuels vont du coup disparaître.

Entre la chaussée d’Etterbeek et l’avenue d’Auderghem, une nouvelle piste cyclable séparée sera également prévue tout comme un espace plus large pour les piétons et plus de verdure. Sur ce même espace, 27 places de stationnement seront supprimées dans le sens de la montée, vers l’avenue d’Auderghem, et 17 places de stationnement, jugées trop proches des passages pour piéton, disparaîtront également dans les rues perpendiculaires de la rue Belliard.

La demande de permis a été faite, Bruxelles Mobilité estime désormais que si le permis est accordé avant le printemps, les travaux pourraient démarrer au printemps 2023 et se terminer un an plus tard. Bruxelles Mobilité précise encore que l’objectif de ramener la rue Belliard sur trois bandes reste un projet sur le plus long terme.

