Procédure simplifiée pour l’abonnement scolaire STIB

À quelques jours de la rentrée, la STIB annonce une procédure facilitée pour l’abonnement scolaire.

Pour obtenir un abonnement scolaire, une attestation n’est désormais plus nécessaire pour les Bruxellois. Seuls les étudiants de plus de 18 ans non domiciliés à Bruxelles doivent encore remettre une attestation de fréquentation scolaire, disponible sur le site internet de la STIB. Une fois complétée, elle peut être transmise par e-mail ou remise en BOOTIK ou en KIOSK, et quand elle est validée, l’abonnement peut être acheté en ligne.

L’abonnement scolaire s’adresse à tous les étudiants âgés de 12 à 24 ans. Pour 12 euros par an, il donne accès à tout le réseau STIB, à l’exception de la ligne 12 au départ de Brussels Airport. Il est gratuit à partir du 3e abonnement scolaire ou “18-24 Bruxellois” acheté au sein d’une même famille. La formule Brupass permet d’également emprunter les bus de De Lijn et du TEC ainsi que les trains de la SNCB dans Bruxelles, pour 56 euros par an ou 44 euros par an à partir du 3e abonnement au sein de la même famille.

En-dessous de 12 ans, l’abonnement est gratuit.

Depuis 2022, les Bruxellois âges de 18 à 24 ans peuvent bénéficier de l’abonnement “18-24 ans Bruxellois”, qu’ils soient scolarisés ou non. Depuis l’introduction de cette mesure, le nombre de jeunes Bruxellois abonnés à la STIB est passé de 70% à 90%, précise la société de transports en commun bruxellois.