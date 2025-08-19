Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Procédure simplifiée pour l’abonnement scolaire STIB

À quelques jours de la rentrée, la STIB annonce une procédure facilitée pour l’abonnement scolaire.

Pour obtenir un abonnement scolaire, une attestation n’est désormais plus nécessaire pour les Bruxellois. Seuls les étudiants de plus de 18 ans non domiciliés à Bruxelles doivent encore remettre une attestation de fréquentation scolaire, disponible sur le site internet de la STIB. Une fois complétée, elle peut être transmise par e-mail ou remise en BOOTIK ou en KIOSK, et quand elle est validée, l’abonnement peut être acheté en ligne.

L’abonnement scolaire s’adresse à tous les étudiants âgés de 12 à 24 ans. Pour 12 euros par an, il donne accès à tout le réseau STIB, à l’exception de la ligne 12 au départ de Brussels Airport. Il est gratuit à partir du 3e abonnement scolaire ou “18-24 Bruxellois” acheté au sein d’une même famille.  La formule Brupass permet d’également emprunter les bus de De Lijn et du TEC ainsi que les trains de la SNCB dans Bruxelles, pour 56 euros par an ou 44 euros par an à partir du 3e abonnement au sein de la même famille.

En-dessous de 12 ans, l’abonnement est gratuit.

Depuis 2022, les Bruxellois âges de 18 à 24 ans peuvent bénéficier de l’abonnement “18-24 ans Bruxellois”, qu’ils soient scolarisés ou non. Depuis l’introduction de cette mesure, le nombre de jeunes Bruxellois abonnés à la STIB est passé de 70% à 90%, précise la société de transports en commun bruxellois.

Lire aussi :

Partager l'article

19 août 2025 - 10h28
Modifié le 19 août 2025 - 11h14
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales