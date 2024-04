Phases, perturbations, projet final : le réaménagement de la place Sainctelette a débuté

Le réaménagement intégral de la place Sainctelette, au-dessus du Canal de Bruxelles, vient de débuter. La première phase devrait durer jusqu’à la mi-juillet.

Son permis d’urbanisme avait été accordé en mai de l’an dernier : le réaménagement de la place Sainctelette a débuté ce lundi, afin de redessiner le visage de cet axe qui surplombe le canal de Bruxelles, et relie le Pentagone au Nord-Ouest de la capitale. “Le réaménagement, entre l’avenue du Port et la place de l’Yser, transformera la place Sainctelette en un espace de rencontre urbain, avec plus de sécurité routière“, précise Bruxelles Mobilité, qui coordonne le chantier.

Les travaux ont débuté avec l’enlèvement symbolique de la sculpture “De VaartKapoen“, réalisée par Tom Frantzen (elle sera réintégrée lorsque le chantier sera terminé). Si le réaménagement complet durera trois ans (divisé en plusieurs phases), la première partie a débuté ce lundi, et devrait s’achever le 12 juillet prochain.

Durant cette phase, “la route au carrefour du quai des Charbonnages et de la rue Adolphe Lavallée sera réaménagée : la voirie sera refaite, des pistes cyclables séparées seront aménagées et les trottoirs seront rénovés. Le nouveau plan de circulation de Sainctelette vers le quai des Charbonnages et la rue Lavallée, et une bande pour tourner de la rue Lavallée vers le quai des Charbonnages“, indique Bruxelles Mobilité qui précise que les deux voies de la rue Lavallée vers Sainctelette sont fermées durant les travaux (sauf pour les piétons et les cyclistes). De même, “la chaussée au carrefoir Charbonnages-Intendant-Port-Léopold II sera également refaite pour être praticable lors de la prochaine phase, avec l’aménagement de pistes cyclables séparées” : durant les travaux, le plan de circulation prévoit 2×1 bande de circulation dans l’avenue du Port, et 2×2 bandes au carrefour avant Sainctelette (et un passage pour les riverains).

■ Reportage de Camille Tang Quynh et Thibaut Rommens avec Manu Carpiaux