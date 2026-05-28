Pas de trains entre Malines et Bruxelles-Luxembourg ce week-end

Aucun train ne circulera ce week-end entre Malines et Bruxelles-Luxembourg, ni entre Louvain et Nivelles en raison de travaux menés par Infrabel, annoncent jeudi la SNCB et le gestionnaire du réseau ferroviaire. Les voyageurs pourront utiliser leur billet de train pour emprunter les bus et les trams de la STIB et de De Lijn.

Ce week-end des 30 et 31 mai, Infrabel poursuit la rénovation de la caténaire entre Haren et Meiser sur la boucle est autour de Bruxelles. Les travaux se déroulent sur un tronçon de 6 kilomètres entre les gares d’Evere et de Vilvorde. Des travaux d’entretien sont aussi effectués sur la ligne ferroviaire. Les travaux sur le quai d’Evere se poursuivent également. En raison de ces travaux, aucun train ne circulera donc entre Malines et Bruxelles-Luxembourg, ni entre Louvain et Nivelles. L’itinéraire des trains S Malines-Bruxelles-Luxembourg-Hal et Landen-Bruxelles-Luxembourg-Louvain est, lui, modifié.

Les voyageurs sont encouragés à consulter le planificateur de trajet en ligne de la SNCB. Celui-ci tient compte des modifications apportées au service ferroviaire.

Belga