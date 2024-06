LGBTQIA+ : l’asbl Maison Arc-en-Ciel de la Santé reconnue comme maison médicale

Le collège de la Commission Communautaire française a accordé jeudi un agrément provisoire pour une durée de deux ans à l’asbl Maison Arc-en-Ciel de la Santé, en tant que maison médicale, ont annoncé jeudi la ministre-présidente de la CoCof, Barbara Trachte et le ministre de l’Action sociale Alain Marion (Ecolo).

À Bruxelles, trois associations se sont mises ensemble pour offrir des soins et un accompagnement adaptés aux personnes LGBTQIA+. Ex-Aequo, Genres Pluriels et Tels Quels, se sont réunies dans le bâtiment des Grands Carmes, à deux pas du Manneken Pis, depuis 2021. Elles proposent des consultations en psycho- et sexothérapie, des dépistages, un accompagnement social, un réseau de professionnels “safe” et des formations pour les professionnels.

En janvier 2024, ces associations ont déposé une demande d’agrément pour devenir une Maison médicale.

Le Plan Social-Santé Intégré à Bruxelles ambitionne d’améliorer la santé de tous. Depuis 2019, quinze nouvelles maisons médicales ont été reconnues et financées.

Le collège de la CoCoF y a ajouté jeudi un agrément provisoire pour une durée de deux ans à partir du 1er juillet prochain à l’asbl : « Maison Arc-en-Ciel de la Santé ».

Concrètement, cette reconnaissance permettra à la Maison Arc-en-Ciel de bénéficier d’un budget structurel qui assurera sa stabilité et lui permettra d’accompagner son public au mieux, ont précisé les deux ministres dans un communiqué commun.

Pour la ministre-présidente de la CoCoF et le ministre en charge de l’Action sociale, l’agrément de la Maison Arc-en-Ciel de la Santé “crée un safe space, pour améliorer le bien-être des personnes LGBTQIA+. Cet agrément reconnait le travail accompli et donne à celle-ci les moyens de prendre soin de ce public plus vulnérable.”

Belga – Photo : Google Map