Le pont Carsoel à Uccle fermé à la circulation pendant plusieurs mois dès ce lundi

Le pont Carsoel, qui passe au-dessus de la gare de Saint-Job à Uccle, va être completement détruit.

L’ancien pont, qui connaît des soucis de stabilité doit être remplacé pour un nouveau pont, plus large. Il a pour objectif d’améliorer notamment le confort des piétons, des cyclistes et utilisateurs des transports publics. La circulation automobile, des trams et des bus ne sera plus possible via le pont du lundi 4 novembre 2024 au 28 septembre 2025. Les piétons et les cyclistes (en poussant leur vélo, précise la commune) pourront toutefois continuer à passer par l’ancien ou le nouveau pont.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Marjorie Fellinger

Voilà qui complique la vie des commercantes et commercants du quartier à l’approche des fêtes de fin d’année. Les commerces de Saint-Job demeureront accessibles et une heure de stationnement gratuit sera instaurée durant la période du chantier, précise toutefois la commune. Le parking d’une quarantaine de places situé à l’arrière de la place de Saint-Job, le long du chemin de fer, restera aussi accessible.

