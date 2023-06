Le chantier pour renforcer la toiture des tunnels Bailli et Vleurgat débute ce 15 juin

Bruxelles Mobilité réalisera des travaux cet été au niveau de ces deux tunnels pour renforcer leur toiture.

D’ici six jours, le chantier dans les tunnels Bailli et Vleurgat vont commencer. En cause : un problème de corrosion au niveau des têtes d’ancrage des câbles de précontrainte des toitures de ces tunnels.

Du coup, Bruxelles Mobilité n’a pas le choix et doit limiter un maximum les risques. Il prévoit une intervention pour placer un étançonnement dans ces tunnels pour renforcer leur toiture depuis l’intérieur. Par conséquent, la capacité des tunnels sera limitée à une bande de circulation plutôt que deux. Aucune autre option était possible et les ouvriers vont commencer leur travail ce 15 juin et devrait durer jusque fin août.

Voici comment le chantier va se dérouler :

Phase 1 – ​ 15 juin au 20 juillet : fermeture du pertuis vers La Cambre. Le pertuis direction centre sera donc modifié afin d’accueillir une bande de circulation dans chaque sens (vers centre et vers La Cambre).

: fermeture du pertuis vers La Cambre. Le pertuis direction centre sera donc modifié afin d’accueillir une bande de circulation dans chaque sens (vers centre et vers La Cambre). Phase 2 – 21 juillet au 28 août : fermeture du pertuis direction centre. La circulation vers La Cambre est rétablie dans le pertuis direction La Cambre, dont la capacité est désormais limitée à une bande. La circulation direction centre est déviée en surface via un aménagement de voirie temporaire.

Bruxelles Mobilité précise également qu’après l’été, “des interventions auront également lieu la nuit, avec fermeture des tunnels de 22h à 6h du matin les nuits de semaine des dimanches aux jeudis.” Tandis qu’après le chantier, “la capacité des tunnels sera réduite à une seule bande de circulation dans chaque sens à cause de la structure d’étançonnement.”

Bruxelles mobilité propose également des alternatives en transport public pendant le chantier :

Le quartier dispose d’une bonne desserte en transport public avec une station de métro à Louise et de nombreuses lignes qui parcourent toute l’avenue ou la desservent efficacement comme les trams 7 (Heysel – Vanderkindere), 8 (Roodebeek – Poelaert), 81 (Montgomery – Marius Renard), 93 (Legrand – Stade) s’arrêtent à proximité et les bus 38 (Héros – Gare centrale), 54 (Forest – Trone) et 60 (Uccle Calvoet – Ambiorix).

Le train peut également offrir une solution. Les lignes S5 (Grammont – Hal – Malines) et S9 (Landen- Nivelles) s’arrêtent à la gare du Germoir, située à 15 minutes à pied. La gare d’Etterbeek se situe 5 minutes plus loin et accueille les trains S4 (Alost – Malines), S5 (Grammont – Hal – ​ Malines), S8 (Zottegem – Louvain-la-Neuve), S9 (Landen – Nivelles), S19 (Charerloi – Zaventem), S81 (Ottignies – Schaerbeek), divers trains IC et P et de nombreuses lignes d’autobus.