L’ancien pont Carsoel démantelé à Uccle

Les équipes d’Infrabel ont entamé samedi le démantèlement de l’ancien pont Carsoel à Uccle. Le démontage s’inscrit dans le cadre du réaménagement de la gare Saint-Job, qui doit être opérationnelle d’ici l’automne prochain. La circulation des trains est interrompue jusqu’à lundi.

Le chantier a débuté en 2023. Le pont de chemin de fer, situé à hauteur de l’avenue Jean et Pierre Carsoel et construit en 1928, accuse le poids des ans. En surface, la circulation des poids lourds, voitures, trams et bus a fragilisé la structure au fil du temps.

Un pont plus large (45,8 m au lieu de 11,7 m) doit voir le jour à quelques mètres de l’ancien ouvrage. L’élargissement de la superstructure permettra d’intégrer tous les types de transports: train, tram, bus, voiture, vélo… et offrira plus d’espace aux piétons.

Un budget de près de 11 millions d’euros est prévu pour ce vaste chantier mené en collaboration avec la SNCB, Infrabel, la Stib et Bruxelles Mobilité. Ces six prochains mois, le gestionnaire d’infrastructure s’attèlera à la construction des nouvelles voies de tram, sur la partie supérieure du pont, de la dalle de parking pour les vélos, les quais et de la structure des talus.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Karim Fahim et Djop Médou Mvondo