La Stib annonce avoir amélioré sa performance énergétique entre 2023 et 2025

La Stib a amélioré sa performance énergétique de 5,09% entre 2023 et 2025, dépassant largement l’objectif annuel de 1,9% fixé dans son contrat de service public, a indiqué mardi la société de transports publics bruxellois.

“La performance énergétique est calculée sur la base de la consommation finale (électricité, gaz, mazout) rapportée aux places-kilomètres en ce qui concerne les bus, trams et métros et aux m² pour ce qui est des bâtiments“, a expliqué Cindy Arents, porte-parole de la Stib.

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Cette amélioration de la performance repose à la fois sur des gains réalisés au niveau des bâtiments et du matériel roulant. La performance énergétique des infrastructures a progressé de 3,42% sur la période, notamment grâce à une meilleure régulation des systèmes de chauffage et à un contrôle accru des consommations électriques.

Du côté de la flotte, l’arrivée de nouvelles rames de métro M7, de trams TNG et de bus électriques a permis une amélioration de 5,67% de la performance énergétique des véhicules, a précisé la Stib. L’électrification des bus constitue le principal levier de progression, avec une amélioration de 10,4% pour ce segment spécifique. La formation du personnel à l’écoconduite contribue également à réduire la consommation d’énergie.

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Par ailleurs, dans le cadre de l’action mondiale Earth Hour organisée par le WWF, la Stib tamisera l’éclairage dans 16 stations de métro et de prémétro samedi soir à 20h30 pendant une heure. L’opération, menée depuis 2009, devrait permettre d’économiser l’équivalent de la consommation mensuelle en électricité d’environ 1,3 ménage bruxellois. La Stib explique que l’impact de cette action est de plus en plus réduit en raison de l’installation d’éclairages LED, moins énergivores.

Belga