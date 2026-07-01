La STIB adapte ses transports pour le match des Diables rouges

La STIB adapte ses horaires et renforce ses fréquences de métro, tram et bus pour permettre aux supporters qui regarderont le match sur grand écran de rentrer en toute sécurité.

Les Diables rouges affrontent le Sénégal ce mercredi à 22h en 16e de finale de la Coupe du monde de football. Que le match se termine vers minuit ou un peu plus tard en cas de prolongations, la STIB prévoit des fréquences supplémentaires après l’horaire habituel.

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Si vous regardez le match sur la place Dumon, à Stockel :

Métro 1 : uniquement entre Stockel et Schuman

Bus 36 : uniquement entre Stockel et Boileau

Tram 39 : uniquement entre Stockel et Ban-Eik

Si vous regardez le match sur la place Payfa, à Wiener :

Tram 8 : uniquement entre Wiener et Roodebeek et Wiener et Buyl

Bus 95 : uniquement entre Wiener et Luxembourg

“Nous suivons le match de près et adaptons notre offre, même en cas de prolongations. Allez les Diables !“, annonce la STIB sur ses réseaux sociaux.