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Le trafic reprend sur la ligne de métro 5 après une interruption en raison d’un dégagement de fumée

Le trafic sur la ligne de métro 5 a pu reprendre progressivement jeudi vers 15h40 entre les stations Érasme et La Roue, après une interruption provoquée par un dégagement de fumée à la station Eddy Merckx, a indiqué la Stib jeudi après-midi. La station avait dû être évacuée.

Des déchets brûlés sont à l’origine de ce dégagement de fumée survenu vers midi, ont précisé les pompiers bruxellois. Après environ deux heures de recherche, les pompiers ont réussi à localiser la source, “des déchets qui brûlaient derrière une paroi“, selon leur porte-parole Walter Derieuw. Les pompiers ont quitté les lieux vers 15h00.

Quelques collaborateurs de la Stib avaient auparavant été examinés sur place par le médecin du SMUR. Aucun problème particulier n’a été constaté.

Belga

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